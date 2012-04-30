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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 10:57 BJT

〔标题新闻〕印度2012/13年度糖出口或减少约100万吨,因主产区乾旱且国内消费增加--ED&F Man

* 贸易公司ED&F Man

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