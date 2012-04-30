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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 11:18 BJT

〔标题新闻〕印尼5月将毛棕榈油出口税率从18%上调至19.5%,可可豆税率仍为5%--贸易部官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8FU1L4]

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