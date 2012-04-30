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亚洲 | 2012年 5月 1日 星期二 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--5月1日****

路透5月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月1日-5月4日

0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

5月1日(二)

0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -1.4%

进口(较上年同期) +1.4% -1.4%

贸易收支(亿美元) -- 顺差25

0828 英国CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 51.5 52.1

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -- +0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 -- +2.7%

1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 52.4

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 53.0 53.4

物价分项指数 59.0 61.0

1400 美国建筑支出 3月 +0.5% -1.1%

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 -- 16.5

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,440 1,431.4

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月30日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 +0.3% --

0100 新西兰NBNZ企业经济信心 4月 35.8% --

0130 澳洲民间信贷 3月 +0.4% --

房屋信贷 +0.4% --

0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.8% +1.0%

(较上年同期) +2.3% +0.5%

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 +2.8% --

M3货供额(较上年同期) +3.2% +2.8%

民间贷款(较上年同期) +0.6% +0.7%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.6% +2.5%

0900 意大利CPI(较前月) 4月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.2%

HICP(较前月) +0.9% +0.8%

(较上年同期) +3.8% +3.6%

1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.3%

个人支出 +0.3% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --

(较上年同期) +2.1% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.0% --

实质个人支出 +0.1% --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 92.2 --

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.2% +0.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 +0.2% --

(较前月) +0.9% +0.3%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 56.2 61.0

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 负3.4 --

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 +2.0% --

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 --

(较上年同期) +2.5% -- (完)

--整理 艾茂林;审校 张涛

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