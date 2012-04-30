主要国家经济指标预测--5月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月1日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
5月1日(二)
0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -1.5% -1.4%
进口(较上年同期) +1.4% -1.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差25
0828 英国CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 51.5 52.1
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月28日当周 -- +0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月28日当周 -- +2.7%
1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 52.4
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 53.0 53.4
物价分项指数 59.0 61.0
1400 美国建筑支出 3月 +0.5% -1.1%
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 4月 -- 16.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 4月 1,440 1,431.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月30日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 +0.3% --
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 4月 35.8% --
0130 澳洲民间信贷 3月 +0.4% --
房屋信贷 +0.4% --
0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +0.8% +1.0%
(较上年同期) +2.3% +0.5%
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 +2.8% --
M3货供额(较上年同期) +3.2% +2.8%
民间贷款(较上年同期) +0.6% +0.7%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.6% +2.5%
0900 意大利CPI(较前月) 4月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.2%
HICP(较前月) +0.9% +0.8%
(较上年同期) +3.8% +3.6%
1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.3%
个人支出 +0.3% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --
(较上年同期) +2.1% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.0% --
实质个人支出 +0.1% --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 92.2 --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.2% +0.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 +0.2% --
(较前月) +0.9% +0.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 56.2 61.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 负3.4 --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 +2.0% --
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 --
(较上年同期) +2.5% -- (完)
--整理 艾茂林;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。