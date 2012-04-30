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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 11:24 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索受投机卖盘拖累走低,RSI指标跌破30

0303GMT---菲律宾银行间市场人士正逢高抛售,压低美元/菲律宾披索PHP=PDSP,冀望美国公布逊于预期的经济增长数据后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)会出台更多宽松货币政策.

美元/菲律宾披索下滑0.3%,报42.235,此前一度跌至42.215.

但其14日相对强弱指标(RSI)报29.57,低于30水平,预示该货币对处于超卖区域.

一位欧资银行驻马尼拉的交易员指出,尽管预料美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3),他尚未看到或听说大量外资蜂拥买入菲律宾股票和债券.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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