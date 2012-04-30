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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 12:02 BJT

《企业看点》--4月30日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月30日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报称,诺基亚NOK1V.HE正就出售英国奢华手机部门Vertu给私募股权集团Permira[PERM.UL]进行深入磋商.[ID:nSB1518300]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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