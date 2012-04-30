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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 13:02 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货小跌向119美元,因美国第一季经济增长降温

路透新加坡4月30日电---布兰特原油期货周一小幅跌向每桶119美元,因为对发达经济体的经济忧虑加剧对燃料需求走疲的担忧,不过美国可能祭出第三轮货币宽松政策的预期限制油价跌幅.

美国第一季经济增长降温,令市场期待美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能推出第三轮公债购买计划,即所谓的第三轮量化宽松政策,来支撑经济.此举将增加市场流动性,并提振对大宗商品的风险偏好.

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