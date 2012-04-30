〔欧股业绩〕百威英博第一季核心获利增7.4%,在美啤酒销量三年来首升

路透布鲁塞尔4月30日电---全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)在美国的啤酒销量三年来首次增长,公司还表示,巴西上调薪资标准或确保当地消费量增长.

百威英博周一表示,2012年第一季公司啤酒和其他饮料的整体发货量增长1.8%,核心获利(EBITDA)增长7.4%至35.5亿美元.百威英博旗下品牌包括百威(Budweiser)、Stella Artois和Beck's.

这略低于分析师平均预估的35.8亿美元.

美国市场发货量增长1.0%,受助于冬季天气温和、发货天数增加、2011年末库存减少后的补库,以及较早来临的复活节假期前夕的产品交付.

该公司表示,扶助因素还包括经济趋势改善.美国失业率从去年12月的8.5%降至今年3月的8.2%,消费者信心也较前一季转好,尽管较2月所及一年高位回落.

百威英博重申,预计第二季美国发货情况将趋软,因发货模式调整.

公司表示,巴西最低薪资上调7.5%,应有助于推升当地消费.巴西是百威英博的第二大市场.(完)