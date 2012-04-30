〔欧股业绩〕百威英博第一季核心获利增7.4%,在美啤酒销量三年来首升

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透布鲁塞尔4月30日电---全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)在美国的啤酒销量三年来首次增长,公司还表示,巴西上调薪资标准或确保当地消费量增长.
百威英博周一表示,2012年第一季公司啤酒和其他饮料的整体发货量增长1.8%,核心获利(EBITDA)增长7.4%至35.5亿美元.百威英博旗下品牌包括百威(Budweiser)、Stella Artois和Beck's.
这略低于分析师平均预估的35.8亿美元.
美国市场发货量增长1.0%,受助于冬季天气温和、发货天数增加、2011年末库存减少后的补库,以及较早来临的复活节假期前夕的产品交付.
该公司表示,扶助因素还包括经济趋势改善.美国失业率从去年12月的8.5%降至今年3月的8.2%,消费者信心也较前一季转好,尽管较2月所及一年高位回落.
百威英博重申,预计第二季美国发货情况将趋软,因发货模式调整.
公司表示,巴西最低薪资上调7.5%,应有助于推升当地消费.巴西是百威英博的第二大市场.(完)
--编译 丁琦;审校 孙茉莉
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)