版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 14:19 BJT

〔韩国股市〕创一周收盘高位,因汽车股上涨和造船股反弹

路透首尔4月30日电---韩国股市周一小涨至一周收盘高位,受助于汽车类股上涨,以及近来表现欠佳的造船类股反弹.

全球第二大造船商三星重工业(010140.KS)窜涨5.8%,起亚汽车(000270.KS)上涨3.4%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.34%至1,981.99点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐