《KEMP专栏》如何遴选下届英国央行总裁?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 龚芳/程琳/王兴亚/王丽鑫

路透伦敦4月27日电---英国央行总裁金恩将于2013年6月卸任,结束第二任为期五年的任期,尽管英国政府坚称遴选下届总裁的工作要到秋季后才会正式展开,然而各方竞相角逐总裁宝座的竞赛此刻已然展开.

据英国金融时报所刊载的竞选资料及该报专栏作家Samuel Brittan近期所作的调查,一般认为央行总裁可竞选人包括五名经济学家和决策官员,以及几位胜算较低的银行业人士.

英国央行负责金融稳定的副总裁塔克,已跃然成为该行内部的候选人,代表着政策的延续性.自2002年以来,他和金恩共同参与货币政策委员会(MPC)共计156次的决策会议,他们仅有八次意见不一致,最近一次发生在2009年8月,而上一次则是2007年1月.

其他的候选人为英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner,其因负责在前工党政府及当前联合政府对退休及金融改革而赢得"改造先生"的称号;而前任财政部常任秘书兼文官长Gus O'Donnell,则以值得信任着称;经济学家John Vickers曾担任央行首席经济学家,身任竞争监管机构主管,且为银行业独立委员会近期就英国金融业结构性改革所发表报告的主要作者.

如果政府想在英国相对不多的政治经济学家以外另觅人选,总是会让人联想到加拿大央行总裁卡尼,他在文化及教育等层面上与英国颇具渊源,且拥有处理金融危机的绝佳经验.政府甚至可至商业银行界寻觅人选,但有监于金融危机下公众对银行家的不满情绪,自民间机构当中指派总裁人选的机率似乎微乎其微.

但在遴选新任央行总裁的过程当中,英国政府首长们免不了对金恩颇具争议性的表现品头论足.

**需要一名超人**

这几名热门候选人都有胜任管理者和决策者一职的完美信用,都可以接起这份工作,或许还都能做得很好.可以说每个人当选的可能性都非常高.

最终的选择结果,归根结底要看英国政府希望央行发展成什么样子.在经历起初的一番动荡后,英国央行取得了金融服务监管局(FSA)一些最重要的金融监管权,并与财政部搭建起货币财政政策合作的管理平台.

英国央行的角色也几经演变.1970年代和1980年代,它曾被视作"财政部伦敦东区分部",掌管发债和货币市场操作事宜.现在,它已成为全世界最有影响力的央行之一,也是目前英国最具权力的经济金融监管机构.

从1990年代到2000年代初期,英国央行的权力一直在稳定增强,操作方面的独立性在1997年达到巅峰.它变得极其独立,与政府保持一臂的距离.现在,财政撙节和量化宽松使它变得更像是合伙人.

英国联盟政府的财政撙节计划大部分灵感来自央行总裁.财政撙减,加上高度扩张性货币政策和量化宽松措施,将英国央行由独立执行部门打造成与政府和财政部平起平坐的机构.

然而,尽管金恩实际上缔造了一个庞大帝国,外界很多人仍很怀疑是否会有一家机构和它的总裁能应付这么多任务,或以令人信服而又透明地方式处理各个政令之间的内在冲突.

金融时报的Brittan称:"这份计划中的工作让人望洋兴叹,只有超人可以申请."劳工党首席财经发言人Ed Balls呼应了这个观点.

**延续还是改革?**

擢升塔克或将暗示政府满意于延续金恩时代.

从外部空降一位调停者,或将为近期的争议画上句号,同时掌控英国央行,限制其独立性并迫其接纳一种集体性更强的决策方式.

若加拿大央行总裁卡尼出任,算得上最激进的突破,暗示英国央行应该重新聚焦于技术优势、控制通胀以及审慎金融监管,退出政治舞台.

外部人士对于金恩成功与否莫衷一是.人们毫不怀疑其出众才智以及代表英国央行在与其他机构的对阵中获胜的能力.

然而对其经济层面表现的评价就好坏不一了.作为央行总裁,之前担任副总裁及首席经济学家,金恩见证了英国数十年来规模最大且最具破坏性的景气循环周期.但并非只有金恩未能察觉或缓解这些危险,尽管他也没有预见危机.

近来,金恩大力提倡财政撙节与货币宽松相结合.因此,对其工作成就的评价产生分歧,有人认为目前的政策组合令英国避免了主权债务危机,并最终将让经济恢复增长;另一些人则认为,当前政策不必要地延长了经济低迷,并令经济再度陷入衰退.

技术层面,金恩似乎不能容忍其他观点,用他毋庸置疑的智慧打击批评者,而不是听取他们的意见.

事实证明该行过去五年的通胀预测全部错误,而且没有改善的迹象.对于应以通胀为目标的央行来说,通胀预测屡次错误令人怀疑其可信度,以及其能否吃一堑长一智.

内部候选人央行副总裁塔克因此负担很重.部长们可能愿意选择外部人选,结束此前的争议,并显示央行未来将有不同,会更具学院派作风,更开放,并且对于其局限性更加谦逊.

不过从政府角度看来,金恩一直是非常有帮助的支持者.他愿意不顾通胀上升来维持低利率,并一再进行量化宽松,这为实施撙节计划赢得重要的时间.

政府(和央行)为高通胀感到烦恼,而相比失业水平上升和衰退(加剧),各部长显然更愿意看到物价上涨.外界可能批评金恩在通胀方面的表现,不过各部长相当感激.

金恩是撙节的一面重要盾牌,在质疑撙节有效性的呼声高涨的情况下,但仍为其保驾护航.各部长最不希望看到的,是新总裁通过升息重建对通胀目标的信心.

所以当部长们坐下来做最后抉择时,他们面临的实际问题是延续金恩时代,还是寻求改变.若进行改变,是选择政治和经济上更为和谐的成员,还是以技术专家扬名的外部人士?.(完)