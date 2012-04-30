更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守在数周高位,关注澳洲央行利率决定

(更正:因译文有误,内文第四段应为"风险资产周五表现很强",非"周五是风险非常高的一天".)

路透惠灵顿/悉尼4月30日电---澳元和新西兰元兑美元周一守在数周高位附近,投资者等待澳洲央行利率决定,看其将降息多少.

澳洲央行将于周二召开会议,市场预期该央行几乎肯定将降息至少25个基点,并预计其降息50个基点的机率达25%.这是澳洲公债期货最近表现抢眼的原因之一.

澳元在清淡交投中守稳,中国和日本适逢假期休市.澳元兑美元AUD=D4最新报1.0454,周五曾上涨逾0.01美元,至1.0475,为3月27日以来最高.

"这波上涨与澳洲央行没什么关系.风险资产周五表现很强,美国国内生产总值(GDP)数据疲弱令第三轮量化宽松预期增强."道明证券(TD Securities)亚太研究主管Annette Beacher表示.

路透调查显示,22名受访分析师均预计澳洲央行周二将降息.

Beacher认为,若澳洲央行"仅"降息25个基点,而不是像有些人预期的那样将利率下调更大幅度,那么澳元将得到良好支撑.但若澳洲央行降息50个基点或者未来可能进一步降息,那么澳元将下滑.

目前支撑位在1.0442的100日移动均线切入位,随后为1.0420.澳元兑美元本月可能上涨约1%.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.8220美元,在0.8215-0.8236交投,因一些不太重要的数据未能引发任何反应.

近期支撑位见0.8190,略高于200日移动均线.阻力位见4月中的两周高位0.8254.(完)

--编译 许娜/杜明霞;审校 艾茂林/龚芳

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