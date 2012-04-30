〔欧洲经济〕欧盟研究2,000亿欧元成长计划,投资基础设施等领域--报载

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透马德里4月30日电---西班牙国家报(El Pais)周日援引匿名欧洲消息人士的言论报导称,欧盟正在研究一项2,000亿欧元(2,651.9亿美元)的投资计划,拟投向基础设施、绿色能源和高科技领域.
报导称,该计划将在欧盟6月峰会上公布,同时提出为该计划融资的各种选项,包括欧洲投资银行(EIB)注资、发行欧元区债券、投资工具或建立欧洲基础设施机构.
"如果市场空间有限,那么我们就需要考虑转向经济成长政策.机构投资者希望看到吸引人的方案,欧盟把所有这些资金都用做欧洲项目,"国家报援引欧盟消息人士的话称.
国家报称,其中一个选项是要求成员国出资100亿欧元,对欧洲投资银行进行注资,这样该银行放贷能力将提高600亿欧元,从而为1,800亿欧元投资铺平道路.
报导中的另一个选项是利用欧洲金融稳定机制(EFSM)中救助希腊、爱尔兰和葡萄牙后剩余的120亿欧元资金作为杠杆,从民间部门至多筹资2,000亿欧元.
该报补充称,120亿欧元剩余资金也可能被用作EIB的"混合资本",以支持通过项目债券融资的基础设施支出方面的公私合作.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
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