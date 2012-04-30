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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 15:07 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元指数触及两个月低位

0655GMT---继美国上周发布了弱于预期的GDP数据后,美元就一直承压.美元指数下跌0.1%,报78.659,稍早曾触及两个月低点78.646.

美元/日圆JPY=也触及两个月低点80.08.欧元/美元EUR=报1.3260,接近上周五创下的近四周高位1.32706.英镑/美元GBP=D4升至八个月高点1.6298.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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