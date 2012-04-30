〔欧洲汇市〕瑞郎/美元几无变动,回吐稍早录得的部分涨幅

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透4月30日电---瑞郎兑美元周一几无变动,回吐稍早录得的部分涨幅.上周五公布的美国第一季国内生产总值(GDP)数据令人失望,导致美元全线走疲,一度推升瑞郎兑美元.
瑞士央行为遏制瑞郎升值,去年9月曾设定瑞郎兑欧元的上限为1.20,此举旨在防止瑞士经济滑入通缩和衰退的境地.
瑞士经济已摆脱萎缩,民间消费强劲,KOF等领先指标显示经济动能将增加,这均给瑞郎增添了上行压力.
瑞士央行总裁乔丹上周五表示,若削弱瑞郎的行动失败并导致通缩风险,央行可进一步采取措施来扶助经济,且央行将买入所需金额的欧元,来守住当前瑞郎兑欧元的汇价上限.[ID:nSB1516662]
0628 GMT,瑞郎兑美元持平于纽约上周五收盘水准,报0.9059.瑞郎兑欧元亦几无变动,报1.2011.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
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0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)