〔欧洲汇市〕瑞郎/美元几无变动,回吐稍早录得的部分涨幅

路透4月30日电---瑞郎兑美元周一几无变动,回吐稍早录得的部分涨幅.上周五公布的美国第一季国内生产总值(GDP)数据令人失望,导致美元全线走疲,一度推升瑞郎兑美元.

瑞士央行为遏制瑞郎升值,去年9月曾设定瑞郎兑欧元的上限为1.20,此举旨在防止瑞士经济滑入通缩和衰退的境地.

瑞士经济已摆脱萎缩,民间消费强劲,KOF等领先指标显示经济动能将增加,这均给瑞郎增添了上行压力.

瑞士央行总裁乔丹上周五表示,若削弱瑞郎的行动失败并导致通缩风险,央行可进一步采取措施来扶助经济,且央行将买入所需金额的欧元,来守住当前瑞郎兑欧元的汇价上限.[ID:nSB1516662]

0628 GMT,瑞郎兑美元持平于纽约上周五收盘水准,报0.9059.瑞郎兑欧元亦几无变动,报1.2011.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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