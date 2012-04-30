〔美国经济〕旧金山联储总裁称美联储没有必要出台更多货币政策--报载

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透法兰克福4月30日电---德国商报(Handelsblatt)周一援引美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)报导称,与三个月前相比,目前他对美国经济的看法更加乐观,认为眼下没有必要出台更多的货币政策措施.
威廉姆斯接受该报采访时表示,如果美国失业率维持在8%或大幅上升,且经济成长放慢,那就要考虑是否出台更多货币政策措施.
"但是目前我对经济的看法比1月时更乐观,"报导引述威廉姆斯的话称,他是今年美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策制定小组的投票成员.
"到目前为止并没有推出进一步货币措施的必要,"他说,指出美国的消费和可支配收入状况改善,房地产市场也出现积极讯号.(完)
--编译 吴云凌;审校 王冠中
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。