〔美国经济〕旧金山联储总裁称美联储没有必要出台更多货币政策--报载

路透法兰克福4月30日电---德国商报(Handelsblatt)周一援引美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)报导称,与三个月前相比,目前他对美国经济的看法更加乐观,认为眼下没有必要出台更多的货币政策措施.

威廉姆斯接受该报采访时表示,如果美国失业率维持在8%或大幅上升,且经济成长放慢,那就要考虑是否出台更多货币政策措施.

"但是目前我对经济的看法比1月时更乐观,"报导引述威廉姆斯的话称,他是今年美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策制定小组的投票成员.

"到目前为止并没有推出进一步货币措施的必要,"他说,指出美国的消费和可支配收入状况改善,房地产市场也出现积极讯号.(完)