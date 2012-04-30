《外汇动态》美元/日圆:据称卖单在80.30-50间聚集

0707GMT---随着日本假日黄金周的开启,美元/日元JPY=订单报盘已就位.

有传言称在80.50-70区域有强大的日本账户卖单,而在79.70-90有买单聚集.最初的交投区间或已显现.

不过令人瞩目的是投机兴趣似乎消退,令向80.30的涨势熄火,在79.90附近似乎就遭遇初步的获利了结.

如果有效突破80水准,尤其是若在市场深度受到日本假期不利影响的亚洲时段突破,一些日圆空头有望放弃仓位,那么核心空头或很好地保留下来.(完)

--编译 王洋; 审校 艾茂林

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