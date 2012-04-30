〔澳洲股市〕收高并触及六个月高位,受矿产股涨势和该国降息前景推动

路透墨尔本悉尼4月30日电---澳洲股市周一上涨0.8%,触及六个月高位,因铜价走强推高矿产类股,而且亦受到澳洲央行或将降息的前景所推动. 据最新可得数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高34.5点,报4,396.6点.该股指上周收低0.1%. 必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别上涨1.9%和1.4%.(完) --编译 高琦; 审校 田建华 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]