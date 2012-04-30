〔国际油市〕至少22.5万吨西方石脑油已被预定发往亚洲--交易商

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月25日电---交易员周一表示,至少22.5万吨石脑油已被初步预定,将于6月上半月从欧洲和地中海抵达亚洲,但这一规模尚不足以给当前过热的市场降温.
如果亚洲的裂解厂商接近满负荷运行,平均每月需要从欧洲进口35万吨石脑油.
但目前的需求水准高于该正常均值,因炼厂检修造成年初以来的供应持续吃紧.
"由于亚洲的短缺状况,即便在4月约80万吨和5月约40万吨西方石脑油抵达亚洲,升水也没有大幅下滑,"新加坡一位交易商表示.
4月和5月提货的印度船货的离岸价(FOB)升水均值持于每吨40美元上方,此前印度石油天然气公司(ONGC)售予联合石化的3月船货升水达到每吨59.50美元的纪录水准.
"近期供应紧张,主要由于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)和印度因炼厂检修导致可供出口的规模减少,"南亚一位交易商表示.
交易商预计,随着沙特阿美在5月初重启冷凝分离装置,供应料将增加.
而随着液化石油气(LPG)给料价格的下滑,欧洲的石脑油船货供应或也将增加.
亚洲主要石脑油买家--台塑石化的需求料也将减少,因其将从6月20日起关闭其年产70万吨裂解装置40天,其另一座更大的装置也将在8月停产20天.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。