〔国际油市〕至少22.5万吨西方石脑油已被预定发往亚洲--交易商

路透新加坡4月25日电---交易员周一表示,至少22.5万吨石脑油已被初步预定,将于6月上半月从欧洲和地中海抵达亚洲,但这一规模尚不足以给当前过热的市场降温.

如果亚洲的裂解厂商接近满负荷运行,平均每月需要从欧洲进口35万吨石脑油.

但目前的需求水准高于该正常均值,因炼厂检修造成年初以来的供应持续吃紧.

"由于亚洲的短缺状况,即便在4月约80万吨和5月约40万吨西方石脑油抵达亚洲,升水也没有大幅下滑,"新加坡一位交易商表示.

4月和5月提货的印度船货的离岸价(FOB)升水均值持于每吨40美元上方,此前印度石油天然气公司(ONGC)售予联合石化的3月船货升水达到每吨59.50美元的纪录水准.

"近期供应紧张,主要由于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)和印度因炼厂检修导致可供出口的规模减少,"南亚一位交易商表示.

交易商预计,随着沙特阿美在5月初重启冷凝分离装置,供应料将增加.

而随着液化石油气(LPG)给料价格的下滑,欧洲的石脑油船货供应或也将增加.

亚洲主要石脑油买家--台塑石化的需求料也将减少,因其将从6月20日起关闭其年产70万吨裂解装置40天,其另一座更大的装置也将在8月停产20天.(完)