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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 15:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元创逾三周最高收位,债券上涨

路透首尔4月30日电---韩元兑美元周一创逾三周最高收位,为连续第三天上涨,之前美国公布令人失望的经济数据令美元兑一篮子主要货币承压.

韩元兑美元KRW=KFTC在此间市场收盘报1,130.0韩元,为4月5日以来最高收位,周五收盘价为1,135.2.

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