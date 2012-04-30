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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 15:44 BJT

〔金属期市〕LME期铜触及近一个月高位,因供应紧俏

路透新加坡4月30日电---期铜周一涨至近一个月高位,因库存减少表明需求状况改善.铜消费大国中国准备将部分铜再出口,以增加全球市场供应.

中国大型铜炼厂和贸易公司已经同意,未来两个月向伦敦金属交易所(LME)运送电解铜,不过交易商称规模可能不会很大.

铜价上周已上扬近3%,受助于LME库存降到2008年11月以来最低位.铜价抹去本月初跌幅,目前略微上涨.

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