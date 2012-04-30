〔欧股业绩〕阿迪达斯公布优于预期首季财报,上调全年财测

路透法兰克福4月30日电---德国阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE周一宣布调高2012年财测,但在印度的营运因"商业不当行为"而衍生的相关费用,则可能影响公司合并财报. 该集团发布第一季营收达38亿欧元(50亿美元),营业利润为4.09亿欧元,表现优于市场预估. 公司目前预计2012年营收成长近10%,高于前次预估的5-9%;净利将成长12-17%,前次预估为成长10-15%. 阿迪达斯将于周四发布第一季完整的财报. 公司的竞争对手--Puma(PUMG.DE)上周表示,欧洲购物者态度谨慎,损及公司首季财报.(完) --编译 龚芳;审校 田建华