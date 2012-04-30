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市场报道 | 2012年 4月 30日 星期一 16:34 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元和兑美元都触及数月高点,涨势恐有些过度

* 英镑兑美元和欧元都触及数月高位

* 鉴于英国经济仍陷于困境,英镑涨势有些过度

* 本周将公布的PMI报告料将减缓英镑涨势

路透伦敦4月30日电---英镑贸易加权指数周一触及数个月高位,因面对萎靡不振的欧元和走软的美元,投资者继续将英镑视作更为安全的投资押注.

但分析师称英镑正在变得超买,因为英国经济仍未走出泥沼,致使英国央行不太可能在可预见的未来一段时间收紧货币政策.

英镑/美元GBP=D4升至八个月高点1.6298美元.美元指数.DXY今日跌到两个月低点,因上周五发布的美国GDP数据不佳,巩固了美国货币政策前景温和的预期.

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