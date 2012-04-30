〔美股业绩〕江西赛维连续第三个季亏损,受累于需求和产品价格萎靡

路透4月30日电---中国光伏生产商江西赛维LDK太阳能LDK.N公布,获利连续第三个季度下滑,因需求低迷且产品价格快速滑坡,压制了公司的营收和利润率.

江西赛维LDK太阳能去年就已遭遇打击,当时主要市场德国和意大利削减了太阳能产品的补贴.

该公司公布财年第四季亏损5.887亿美元,合每ADS(美国存托股份)亏4.63美元,上年同期则分别为盈利1.452亿美元和每ADS盈利1.09美元.

该公司季度净营收下降54%至4.202亿美元,同期毛利率为负65.5%,2010年第四财季则为正27.2%.

据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为每ADS亏0.85美元,营收为4.316亿美元.

公司执行长彭小峰在一份声明中说:"第四季光伏行业整个产业链都经历了巨大的供需失衡."

展望财年第一季,江西赛维LDK太阳能预计营收介于1.9-2.3亿美元之间,低于市场预估的3.972亿美元.同时预计2012年营收介于20-27亿美元之间.(完)