〔美股业绩〕江西赛维连续第三个季亏损,受累于需求和产品价格萎靡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月30日电---中国光伏生产商江西赛维LDK太阳能LDK.N公布,获利连续第三个季度下滑,因需求低迷且产品价格快速滑坡,压制了公司的营收和利润率.
江西赛维LDK太阳能去年就已遭遇打击,当时主要市场德国和意大利削减了太阳能产品的补贴.
该公司公布财年第四季亏损5.887亿美元,合每ADS(美国存托股份)亏4.63美元,上年同期则分别为盈利1.452亿美元和每ADS盈利1.09美元.
该公司季度净营收下降54%至4.202亿美元,同期毛利率为负65.5%,2010年第四财季则为正27.2%.
据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为每ADS亏0.85美元,营收为4.316亿美元.
公司执行长彭小峰在一份声明中说:"第四季光伏行业整个产业链都经历了巨大的供需失衡."
展望财年第一季,江西赛维LDK太阳能预计营收介于1.9-2.3亿美元之间,低于市场预估的3.972亿美元.同时预计2012年营收介于20-27亿美元之间.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。