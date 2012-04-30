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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 17:01 BJT

《外汇动态》瑞士央行英镑外储增加或是第一季英镑走坚的部分原因

0837GMT---更加仔细地检视一下周一瑞士央行公布的外汇储备数据,或许可以部分解释2012年第一季英镑走坚的原因.

截至2011年末,瑞士央行持有大约相当于109.4亿瑞郎的英镑外储.而周一公布的数据显示,截至2012年第一季末,瑞士央行所持英镑外储已增至209.3亿瑞郎,这占2,455亿瑞郎总外储的约8.5%,瑞士央行很可能已逼近英镑外储持有量的极限.

值得注意的是,瑞士央行2007年和2008年所持英镑外储占总外储的比例分别为11.8%和约9.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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