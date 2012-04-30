《外汇动态》瑞士央行英镑外储增加或是第一季英镑走坚的部分原因

截至2011年末,瑞士央行持有大约相当于109.4亿瑞郎的英镑外储.而周一公布的数据显示,截至2012年第一季末,瑞士央行所持英镑外储已增至209.3亿瑞郎,这占2,455亿瑞郎总外储的约8.5%,瑞士央行很可能已逼近英镑外储持有量的极限.