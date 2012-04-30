〔西班牙经济〕西班牙经济第一季陷入衰退,撙节措施彰显负面效应

路透马德里4月30日电---周一公布的数据显示,因为国内需求萎缩,西班牙经济第一季滑入衰退境地.该国为削减公共赤字要大砍开支,可能会延迟经济复苏.

西班牙国家统计局INE周一发布的国内生产总值(GDP)初值数据显示,该国第一季经济较前季萎缩0.3%,略好于分析师预估的萎缩0.4%.2011年第四季GDP较前季也是下降0.3%.

欧洲其他各国一再对西班牙政府施压,要求提高经济体效率、削减规模庞大的公共赤字、以及修整受到四年经济下滑及房地产泡沫破裂冲击的银行业系统.

数据显示,西班牙2012年第一季GDP较上年同期萎缩0.4%,该国2011年第四季GDP较上年同期增长0.3%.路透访问分析师及西班牙央行曾预计,该国第一季GDP较上年同期下滑0.5%.

"西班牙仍深陷衰退,我们认为这种状况短期内不会改善.如果西班牙想要迎头赶上,可能必须要拿出更多财政紧缩政策,但这会对生产产生负面效应"花旗分析师Guillaume Menuet表示.

西班牙政府上周五在递呈欧盟(EU)执委会前发布的最新版经济稳定计划预计,该国经济2012年将萎缩1.7%,2013年转为增长0.2%.(完)