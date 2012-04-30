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债券 | 2012年 4月 30日 星期一 16:55 BJT

〔伦敦美债〕美国公债在淡静交投中持稳,投资者等待一系列重要数据

路透伦敦4月30日电---美国公债价格周一在欧洲交易时段普遍持稳,投资者等待着本周稍晚出炉的美国制造业和就业数据,以进一步判断美国的经济形势.

10年期美国公债收益率US10YT=RR持稳在1.94%,近期大体限于1.9-2.0%的窄幅区间.由于日本和中国今日都逢公共假期休市,市场交投淡静.欧元区公债市场周二也将因假期而关闭.

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