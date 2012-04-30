〔伦敦美债〕美国公债在淡静交投中持稳,投资者等待一系列重要数据

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透伦敦4月30日电---美国公债价格周一在欧洲交易时段普遍持稳,投资者等待着本周稍晚出炉的美国制造业和就业数据,以进一步判断美国的经济形势.
10年期美国公债收益率US10YT=RR持稳在1.94%,近期大体限于1.9-2.0%的窄幅区间.由于日本和中国今日都逢公共假期休市,市场交投淡静.欧元区公债市场周二也将因假期而关闭.
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。