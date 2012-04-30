〔欧元区经济〕欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔加入支持经济增长行列

路透柏林4月30日电---欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)最近也加入到要求给撙节措施补充经济增长计划的呼声之中.欧元区的撙节措施在各国都激起了政界和民众的反对.

"我提议,除了约束预算的协议之外,我们再制定一个欧洲增长计划,"巴尼尔在德国世界报周一刊登的专访中表示.

巴尼尔称,该增长计划的短期目标将包括,增加欧洲投资银行(EIB)的资金、更有效地利用欧盟结构性基金和"项目债券"为基础设施融资.

甚至有望在下周末的法国总统决胜选举中胜出的法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande),也强烈推行对欧洲疲弱的经济进行刺激,并批评了德国倡导的重在削减预算的方案.

德国总理梅克尔也认可了奥朗德的提议,并周末倡议扩大EIB帮助刺激经济的智能,尽管德国仍然比谁都怀疑促进基础设施投资的"项目债券"是否真的能帮助扭转南欧国家经济疲弱的局面.

巴尼尔表示,进一步开放欧元区内部市场,或许能帮助支撑中期的发展.

"长期来看,我希望在重要的战略领域出台欧洲工业政策,这样使我们能够恢复曾经的制造业基地的地位,而不仅仅是作为美国和中国产品的消费者,"巴尼尔又称.

如果在削减债务的同时而又能够促进增长和就业,将是6月欧盟领导人峰会上的主要议题.(完)