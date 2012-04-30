〔中港股市〕港股在中资银行股带动下上扬,4月上涨2.6%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数收高1.7%,本月涨2.6%
* 中国农业银行公布第一季业绩后涨1.9%
* 中国东方航空触及五周高位
* 国美跌5.4%,因警告第一季获利下降
路透香港4月30日电---香港股市周一上扬,中资银行股领涨,之前银行公布季度获利上升.恒生指数4月收高2.6%,3月为下降5.2%.
中国四大银行股上涨,尽管担心经济减缓和融资成本带来的压力上升.
"原本预计第一季(中资银行)数据疲弱.但投资者对其未来表现更感兴趣,"UOB Kay Hian销售主管Steven Leung表示.
"由于寄望大陆支持性政策会带动未来几季业绩改善,注助燃对银行股买兴,"Leung补充称.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。