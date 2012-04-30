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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 17:37 BJT

〔中港股市〕港股在中资银行股带动下上扬,4月上涨2.6%

* 恒生指数收高1.7%,本月涨2.6%

* 中国农业银行公布第一季业绩后涨1.9%

* 中国东方航空触及五周高位

* 国美跌5.4%,因警告第一季获利下降

路透香港4月30日电---香港股市周一上扬,中资银行股领涨,之前银行公布季度获利上升.恒生指数4月收高2.6%,3月为下降5.2%.

中国四大银行股上涨,尽管担心经济减缓和融资成本带来的压力上升.

"原本预计第一季(中资银行)数据疲弱.但投资者对其未来表现更感兴趣,"UOB Kay Hian销售主管Steven Leung表示.

"由于寄望大陆支持性政策会带动未来几季业绩改善,注助燃对银行股买兴,"Leung补充称.

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