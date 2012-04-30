〔路透基点〕华润创业自行安排的贷款案增额至等值51.7亿港币--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士称,中国华润创业已将自行安排的三年期定期贷款提高规模至等值51.65亿港元,八家银行参与该案,原目标为40亿港元.
规模上调后,这笔贷款将包含24亿港元的部分与3.545亿美元的另一部分.据称含全部费用的价码低于200个基点.贷款借款方为华润创业财务(香港).
该俱乐部贷款的八家委托主办行是三菱东京日联银行(1亿美元)、摩根大通(1亿美元)、花旗(7,750万美元)、瑞穗实业银行(6亿港元)、华侨银行(6亿港元)、荷兰合作银行(7,700万美元)、丰业银行(6亿港元)与大华银行(6亿港元).
消息人士表示,筹得资金将用于再融资和运营资本.
华润创业并未指明计画为哪笔贷款进行再融资.该公司在2007年11月完成的32亿港元五年期贷款将于今年稍晚到期.
该笔贷款包括16亿港元循环贷款和16亿港元子弹式贷款,含全部费用的最高价码为32个基点,贷款利率较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码28个基点.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。