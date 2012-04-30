〔路透基点〕华润创业自行安排的贷款案增额至等值51.7亿港币--RLPC

路透香港4月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士称,中国华润创业已将自行安排的三年期定期贷款提高规模至等值51.65亿港元,八家银行参与该案,原目标为40亿港元.

规模上调后,这笔贷款将包含24亿港元的部分与3.545亿美元的另一部分.据称含全部费用的价码低于200个基点.贷款借款方为华润创业财务(香港).

该俱乐部贷款的八家委托主办行是三菱东京日联银行(1亿美元)、摩根大通(1亿美元)、花旗(7,750万美元)、瑞穗实业银行(6亿港元)、华侨银行(6亿港元)、荷兰合作银行(7,700万美元)、丰业银行(6亿港元)与大华银行(6亿港元).

消息人士表示,筹得资金将用于再融资和运营资本.

华润创业并未指明计画为哪笔贷款进行再融资.该公司在2007年11月完成的32亿港元五年期贷款将于今年稍晚到期.

该笔贷款包括16亿港元循环贷款和16亿港元子弹式贷款,含全部费用的最高价码为32个基点,贷款利率较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码28个基点.(完)