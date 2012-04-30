《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透伦敦4月30日电---以下为KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:两周前,欧元/美元距离1.2974的关键支撑位仅一步之遥,但并未真正测试.再度进入1.3000/1.3213区间.上周末向上测试区间高段.随着数次触及小新高,这种测试还在持续,但仍未能形成持续突破.短期我们仍持中性.
若突破1.3213/70区域,下一重要技术点位上看1.3386.2012年高位是1.3487.最近欧元/美元的日线都能还不错,但不太可能形成重大的上行突破.因此我们会考虑逢高出脱.下档方面,1.3000/1.2974区域为关键一线,若跌破1.2974,将打开跌向年内低点1.2623的的通道.
美元/日元:支撑:80.08的回档低点,79.53构成干预回升,79.16是始自76.05走势的61.8%回档技术位.阻力:80.81/89短期移动均线/中期移动均线,81.45和81.78均是回档高位.技术面呈中性.
欧元/英镑:支撑:0.8130/24英镑是回档低点/波林格区间底部,0.8068英镑是2010年6月低点,阻力:0.8262/74中期移动均线/回档高位,0.8286为回档高位,0.8222为之前通道底部.目前欧元/英镑处于超卖区域.
--编译 王洋;审校 田建华
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0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)