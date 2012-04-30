路透伦敦4月30日电---以下为KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:两周前,欧元/美元距离1.2974的关键支撑位仅一步之遥,但并未真正测试.再度进入1.3000/1.3213区间.上周末向上测试区间高段.随着数次触及小新高,这种测试还在持续,但仍未能形成持续突破.短期我们仍持中性.

若突破1.3213/70区域,下一重要技术点位上看1.3386.2012年高位是1.3487.最近欧元/美元的日线都能还不错,但不太可能形成重大的上行突破.因此我们会考虑逢高出脱.下档方面,1.3000/1.2974区域为关键一线,若跌破1.2974,将打开跌向年内低点1.2623的的通道.

美元/日元:支撑:80.08的回档低点,79.53构成干预回升,79.16是始自76.05走势的61.8%回档技术位.阻力:80.81/89短期移动均线/中期移动均线,81.45和81.78均是回档高位.技术面呈中性.

欧元/英镑:支撑:0.8130/24英镑是回档低点/波林格区间底部,0.8068英镑是2010年6月低点,阻力:0.8262/74中期移动均线/回档高位,0.8286为回档高位,0.8222为之前通道底部.目前欧元/英镑处于超卖区域.

--编译 王洋;审校 田建华

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