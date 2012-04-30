〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷4月30日电---多数东南亚股市周一收涨,追随亚洲其他地区股市的涨势,其中泰国股市升至16年高点,因好于预期的银行业业绩吸引投资者买盘.
证交所资料显示,周一外资买入12亿泰铢(3,897万美元)泰股,买入8,000万马币(林吉特)(2,629万美元)马来西亚股票.
泰国股市4月连续第七个月上涨,上扬2.65%,在东南亚股市中仅次于越南7.4%的涨幅.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收跌,越南股市因假日休市.
多数市场成交缩量,因周二为该地区多数国家的假日,泰国、新加坡、越南、菲律宾和马来西亚股市周二休市,而印尼股市则正常进行交易.
1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2978.57 -3.01 -0.10 +12.55 2646.35
马来西亚 .KLSE 1570.61 2.81 +0.18 +2.61 1530.73
泰国 .SETI 1228.49 16.71 +1.38 +19.82 1025.32
印尼 .JKSE 4180.73 16.75 +0.40 +9.39 3821.99
菲律宾 .PSI 5202.70 33.65 +0.65 +19.00 4371.96
越南 .VNI 473.77 3.56 +0.76 +34.77 351.55
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(完)
--编译 李春喜 ;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。