〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市领涨

路透曼谷4月30日电---多数东南亚股市周一收涨,追随亚洲其他地区股市的涨势,其中泰国股市升至16年高点,因好于预期的银行业业绩吸引投资者买盘.

泰国股市4月连续第七个月上涨,上扬2.65%,在东南亚股市中仅次于越南7.4%的涨幅.

多数市场成交缩量,因周二为该地区多数国家的假日,泰国、新加坡、越南、菲律宾和马来西亚股市周二休市,而印尼股市则正常进行交易.