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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 19:02 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市领涨

路透曼谷4月30日电---多数东南亚股市周一收涨,追随亚洲其他地区股市的涨势,其中泰国股市升至16年高点,因好于预期的银行业业绩吸引投资者买盘.

证交所资料显示,周一外资买入12亿泰铢(3,897万美元)泰股,买入8,000万马币(林吉特)(2,629万美元)马来西亚股票.

泰国股市4月连续第七个月上涨,上扬2.65%,在东南亚股市中仅次于越南7.4%的涨幅.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收跌,越南股市因假日休市.

多数市场成交缩量,因周二为该地区多数国家的假日,泰国、新加坡、越南、菲律宾和马来西亚股市周二休市,而印尼股市则正常进行交易.

1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2978.57 -3.01 -0.10 +12.55 2646.35

马来西亚 .KLSE 1570.61 2.81 +0.18 +2.61 1530.73

泰国 .SETI 1228.49 16.71 +1.38 +19.82 1025.32

印尼 .JKSE 4180.73 16.75 +0.40 +9.39 3821.99

菲律宾 .PSI 5202.70 33.65 +0.65 +19.00 4371.96

越南 .VNI 473.77 3.56 +0.76 +34.77 351.55

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(完)

--编译 李春喜 ;审校 王洋

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