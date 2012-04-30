〔马来西亚期市〕棕榈油期货在清淡交投中下跌,但出口增长提供支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月30日电---马来西亚棕榈油期货周一收跌,因美国经济增长缓慢引发了对于全球经济状况的担忧,不过由于出口强劲和全球油籽供应紧俏,跌幅有限.
第一季美国经济增长放缓,压制人气,但这也引发了对于美联储或开始新一轮量化宽松措施的预期.
马来西亚棕榈油出口较前月增加近10%,但不足以提振期货市场.
一家外国商品经纪商的交易员说:"市场在3,450-3,500马币之间波动.不过虽然出口上升,但市场未予理睬,因一些交易员不想在明日假期之前建立多仓."
指标7月棕榈油期货FCPOc3下跌1.0%至每吨3,471马币(林吉特).市场成交清淡,仅为21,351口.
据Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据,4月马来西亚棕榈油出口较前月分别增长9.4%和10.4%.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。