〔马来西亚期市〕棕榈油期货在清淡交投中下跌,但出口增长提供支撑

路透新加坡4月30日电---马来西亚棕榈油期货周一收跌,因美国经济增长缓慢引发了对于全球经济状况的担忧,不过由于出口强劲和全球油籽供应紧俏,跌幅有限.

第一季美国经济增长放缓,压制人气,但这也引发了对于美联储或开始新一轮量化宽松措施的预期.

马来西亚棕榈油出口较前月增加近10%,但不足以提振期货市场.

一家外国商品经纪商的交易员说:"市场在3,450-3,500马币之间波动.不过虽然出口上升,但市场未予理睬,因一些交易员不想在明日假期之前建立多仓."

指标7月棕榈油期货FCPOc3下跌1.0%至每吨3,471马币(林吉特).市场成交清淡,仅为21,351口.

据Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据,4月马来西亚棕榈油出口较前月分别增长9.4%和10.4%.(完)