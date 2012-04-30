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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 19:13 BJT

〔标题新闻〕印度3月伊朗原油进口较2月少约10%,为美国制裁伊朗后连续第二个月减少--路透数据

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FI24X]

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