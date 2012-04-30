〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差下滑,因供应增加而需求持稳

路透新加坡4月30日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周一下滑,因炼厂结束维修返工增加供应,而需求维持稳定.

路透数据显示,5月柴油较迪拜原油的裂解价差下滑0.3美元至每桶16.47美元,航煤裂解价差跌0.32美元至每桶16.79美元.

日本Cosmo Oil5007.T周六称,重启位于东京东部千叶炼厂的1号常压蒸馏单元,其产能为每日10万桶.

交易商称,该装置重启以及韩国炼厂结束3月维修,增加了航煤和低硫柴油的供应,导致价差走软.

交易商说,中国航油购买了最多140万桶航煤,价格为较新加坡报价每桶贴水0.4美元,比上一笔现货船货便宜了0.1美元左右.

在新加坡,中东装船的一批船货周一罕见地出现在市场上,BP买下了维多10万桶5月中装运的航煤.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.93 0.17 0.13 132.76

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.64 0.16 0.12 132.48

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.94 0.17 0.13 133.77

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.84 0.17 0.13 134.67

5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.86 0.16 0.12 132.70

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.99 0.12 0.09 132.87(完)