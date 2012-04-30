〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差下滑,因供应增加而需求持稳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月30日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周一下滑,因炼厂结束维修返工增加供应,而需求维持稳定.
路透数据显示,5月柴油较迪拜原油的裂解价差下滑0.3美元至每桶16.47美元,航煤裂解价差跌0.32美元至每桶16.79美元.
日本Cosmo Oil5007.T周六称,重启位于东京东部千叶炼厂的1号常压蒸馏单元,其产能为每日10万桶.
交易商称,该装置重启以及韩国炼厂结束3月维修,增加了航煤和低硫柴油的供应,导致价差走软.
交易商说,中国航油购买了最多140万桶航煤,价格为较新加坡报价每桶贴水0.4美元,比上一笔现货船货便宜了0.1美元左右.
在新加坡,中东装船的一批船货周一罕见地出现在市场上,BP买下了维多10万桶5月中装运的航煤.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.93 0.17 0.13 132.76
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.64 0.16 0.12 132.48
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.94 0.17 0.13 133.77
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.84 0.17 0.13 134.67
5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.86 0.16 0.12 132.70
6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.99 0.12 0.09 132.87(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。