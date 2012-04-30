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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 20:45 BJT

〔表格〕加拿大2月GDP较前月下滑0.2%,逊于预估

路透4月30日电---加拿大统计局周一称,加拿大2月经济较前月萎缩0.2%,预估为成长0.2%.1月修正后为成长0.1%.

2月较前月(%) 1月(修正值) 1月(前值) 2月较上年同期(%)

所有行业 -0.2 +0.1 +0.1 +1.6

商品 -1.0 +0.1 +0.1 +1.5

服务 +0.1 +0.1 +0.2 +1.7

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 吴云凌;审校 王洋

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