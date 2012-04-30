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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 20:49 BJT

〔表格〕加拿大3月PPI较前月增长0.2%,较上年同期增长0.9%

路透4月30日电---加拿大统计局周一公布,加拿大3月生产者物价指数(PPI)较前月增长0.2%,较上年同期增长0.9%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)

总体 +0.2 +0.3 +0.2 +0.9 +1.7 +1.7

扣除石油/煤炭 -0.1 0.0 -0.1 +0.4 +0.6 +0.5

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

3月 2月(修正) 2月(前值) 3月 2月(修正) 2月(前值)

总体 -1.6 -0.6 -0.5 -5.6 +1.3 +1.5

扣除矿物燃料 +0.3 +1.0 +1.3 -3.2 -5.3 -5.0

(完)

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--编译 吴云凌;审校 王洋

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