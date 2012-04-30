修正:〔表格〕美国3月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.4%

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
(修改表格中的"个人消费支出(PCE)物价指数"明细的月份)
路透4月30日电---美国商务部周一公布:
* 美国3月个人支出较前月增长0.3%(预估为增长0.4%),2月修正后为成长0.9%(前值为成长0.8%)
* 美国3月个人所得增加0.4%(预估为增长0.3%),2月修正后为增长0.3%(前值为增长0.2%)
* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,2月修正后为上升0.3%(前值为上升0.3%)
* 美国3月PCE物价指数较上年同期上升2.1%,2月修正后为上升2.3%(前值为上升2.3%)
* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,2月修正后为上升0.1%(前值为上升0.1%)
* 美国3月核心PCE物价指数较上年同期上升2.0%,2月修正为上升1.9%(前值为上升1.9%)
* 美国3月PCE物价指数同比升幅创下2011年3月来最低,核心PCE物价指数同比升幅创下2008年11月来最高
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整:
3月 2月 1月 12月
个人所得 0.4 0.3 0.3 0.4
个人支出 0.3 0.9 0.5 0.2
储蓄率(%) 3.8 3.7 4.3 4.7
经通胀调整:
个人支出 0.1 0.5 0.3 0.1
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
3月 2月 1月 12月
较前月变动:
PCE物价指数 0.2 0.3 0.2 0.1
核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.2 0.2
较上年同期变动:
PCE物价指数 2.1 2.3 2.4 2.5
核心PCE物价指数 2.0 1.9 1.9 1.9 (完)
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--编译 李春喜;审校 王洋/吴云凌
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0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。