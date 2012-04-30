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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 21:02 BJT

修正:〔表格〕美国3月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.4%

(修改表格中的"个人消费支出(PCE)物价指数"明细的月份)

路透4月30日电---美国商务部周一公布:

* 美国3月个人支出较前月增长0.3%(预估为增长0.4%),2月修正后为成长0.9%(前值为成长0.8%)

* 美国3月个人所得增加0.4%(预估为增长0.3%),2月修正后为增长0.3%(前值为增长0.2%)

* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,2月修正后为上升0.3%(前值为上升0.3%)

* 美国3月PCE物价指数较上年同期上升2.1%,2月修正后为上升2.3%(前值为上升2.3%)

* 美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,2月修正后为上升0.1%(前值为上升0.1%)

* 美国3月核心PCE物价指数较上年同期上升2.0%,2月修正为上升1.9%(前值为上升1.9%)

* 美国3月PCE物价指数同比升幅创下2011年3月来最低,核心PCE物价指数同比升幅创下2008年11月来最高

以下为具体数据:

个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整:

3月 2月 1月 12月

个人所得 0.4 0.3 0.3 0.4

个人支出 0.3 0.9 0.5 0.2

储蓄率(%) 3.8 3.7 4.3 4.7

经通胀调整:

个人支出 0.1 0.5 0.3 0.1

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

3月 2月 1月 12月

较前月变动:

PCE物价指数 0.2 0.3 0.2 0.1

核心PCE物价指数 0.2 0.1 0.2 0.2

较上年同期变动:

PCE物价指数 2.1 2.3 2.4 2.5

核心PCE物价指数 2.0 1.9 1.9 1.9 (完)

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--编译 李春喜;审校 王洋/吴云凌

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