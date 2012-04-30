〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至三个半月低点,跨月升水几无变动

路透新加坡4月30日电---亚洲石脑油利润率周一跌至三个半月低点,每吨123.98美元,但跨月升水几无变动,因供应紧张并未完全缓解.

6月上旬与7月上旬之间的跨月升水为17.50美元,而三个月之前为每吨11.00美元.

6月上旬至少有22.5万吨的石脑油将自欧洲和地中海地区运往亚洲.

"其中的大多数可能已经找到了买家,"一名交易商表示.

今年1-4月,印度月均石脑油出口量较2011年月均下降约13.5万吨,降幅约为15%.

不过多数交易商预计未来需求会更加疲弱.

"虽然目前供应量不大,但我预计未来需求会进一步受损.尽管到时候市场不一定会崩溃,但升水应当会下跌,"一名位于新加坡的交易商表示.

亚洲主要石脑油买家--台塑石化的需求料也将减少,因其将从6月20日起关闭其年产70万吨裂解装置40天,其另一座更大的装置也将在8月停产20天.[ID:nSB1518832]

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 1020.00 -5.50 -0.54 1025.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 110.96 -0.62 -0.56 111.58

97号现货汽油GL97-SIN 137.77 1.65 1.21 136.12

95号现货汽油GL95-SIN 136.20 1.65 1.23 134.55

92号现货汽油GL92-SIN 130.05 0.35 0.27 129.70

汽油裂解差价GL92-SIN-CRK 10.58 0.24 2.32 10.34 (完)