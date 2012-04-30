〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至三个半月低点,跨月升水几无变动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月30日电---亚洲石脑油利润率周一跌至三个半月低点,每吨123.98美元,但跨月升水几无变动,因供应紧张并未完全缓解.
6月上旬与7月上旬之间的跨月升水为17.50美元,而三个月之前为每吨11.00美元.
6月上旬至少有22.5万吨的石脑油将自欧洲和地中海地区运往亚洲.
"其中的大多数可能已经找到了买家,"一名交易商表示.
今年1-4月,印度月均石脑油出口量较2011年月均下降约13.5万吨,降幅约为15%.
不过多数交易商预计未来需求会更加疲弱.
"虽然目前供应量不大,但我预计未来需求会进一步受损.尽管到时候市场不一定会崩溃,但升水应当会下跌,"一名位于新加坡的交易商表示.
亚洲主要石脑油买家--台塑石化的需求料也将减少,因其将从6月20日起关闭其年产70万吨裂解装置40天,其另一座更大的装置也将在8月停产20天.[ID:nSB1518832]
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 1020.00 -5.50 -0.54 1025.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 110.96 -0.62 -0.56 111.58
97号现货汽油GL97-SIN 137.77 1.65 1.21 136.12
95号现货汽油GL95-SIN 136.20 1.65 1.23 134.55
92号现货汽油GL92-SIN 130.05 0.35 0.27 129.70
汽油裂解差价GL92-SIN-CRK 10.58 0.24 2.32 10.34 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。