〔国际油市〕亚洲燃料油市场下滑,因供给充裕

路透新加坡4月30日电---亚洲燃料油市场周一下滑,尽管原油价格稍稍走升,固定价格水准却下跌,因市场依旧供给充足.

任何单个合约成交量都低于10万吨,5月180-cst燃料油固定价格水平收低0.75美元至726.13美元,5月380-cst合约下跌1.50美元,收报每吨715.50美元.

韩国的Western Power(WP)也在较低价格水准上购买6万吨燃料油,成本加运费价(C&F)每吨755.00美元,两笔船货的船期分别为5月36-30日和6月6-10日.

这低于此前船期为4月中旬的船货,当时购买的价格为C&F价每吨770.00美元.

在中东市场,巴基斯坦国家石油公司(PSO)也预计将以较低升水购买91万吨燃料油,船期为5-7月.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 727.45 -1.30 -0.18 728.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 716.95 -2.10 -0.29 719.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 723.00 -2.00 -0.28 725.00

380CST船用燃料油升水 6.05 0.10 1.68 5.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 -0.20 -8.16 2.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.55 -0.20 -7.27 2.75(完)