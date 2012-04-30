〔国际油市〕亚洲燃料油市场下滑,因供给充裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月30日电---亚洲燃料油市场周一下滑,尽管原油价格稍稍走升,固定价格水准却下跌,因市场依旧供给充足.
任何单个合约成交量都低于10万吨,5月180-cst燃料油固定价格水平收低0.75美元至726.13美元,5月380-cst合约下跌1.50美元,收报每吨715.50美元.
韩国的Western Power(WP)也在较低价格水准上购买6万吨燃料油,成本加运费价(C&F)每吨755.00美元,两笔船货的船期分别为5月36-30日和6月6-10日.
这低于此前船期为4月中旬的船货,当时购买的价格为C&F价每吨770.00美元.
在中东市场,巴基斯坦国家石油公司(PSO)也预计将以较低升水购买91万吨燃料油,船期为5-7月.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 727.45 -1.30 -0.18 728.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 716.95 -2.10 -0.29 719.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 723.00 -2.00 -0.28 725.00
380CST船用燃料油升水 6.05 0.10 1.68 5.95
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 -0.20 -8.16 2.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.55 -0.20 -7.27 2.75(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。