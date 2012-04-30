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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 20:48 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布3月中西部制造业指数为92.2

路透芝加哥4月30日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,3月中西部制造业指数为92.2,2月修正后为92.2.

以下为详细数据:(基期为2007年)

3月 2月 1月

指数 92.2 92.2 90.8

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--编译 王洋;审校 吴云凌

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