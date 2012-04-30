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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 21:07 BJT

〔国际油市〕OPEC在4月的石油产出触及2008年9月以来最高--路透调查

路透伦敦4月30日电---周一公布的一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)4月产量触及2008年以来的最高水准,因欧盟禁运前伊朗原油产出降至二十年以来的最低,但伊拉克、沙特和利比亚石油产量的增长弥补了来自伊朗的缺口.

调查显示,OPEC 12个成员国4月原油日产量平均为3,175万桶,高于3月修正后的每日3,132万桶.

尽管伊朗供给减少,OPEC总产量创下2008年9月以来的最高.

调查显示,4月伊朗原油日产量下降10万桶,因一些买家在制裁的压力下停止或减少购买.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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