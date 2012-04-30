〔国际油市〕OPEC在4月的石油产出触及2008年9月以来最高--路透调查

路透伦敦4月30日电---周一公布的一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)4月产量触及2008年以来的最高水准,因欧盟禁运前伊朗原油产出降至二十年以来的最低,但伊拉克、沙特和利比亚石油产量的增长弥补了来自伊朗的缺口.