〔国际油市〕OPEC在4月的石油产出触及2008年9月以来最高--路透调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月30日电---周一公布的一项路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)4月产量触及2008年以来的最高水准,因欧盟禁运前伊朗原油产出降至二十年以来的最低,但伊拉克、沙特和利比亚石油产量的增长弥补了来自伊朗的缺口.
调查显示,OPEC 12个成员国4月原油日产量平均为3,175万桶,高于3月修正后的每日3,132万桶.
尽管伊朗供给减少,OPEC总产量创下2008年9月以来的最高.
调查显示,4月伊朗原油日产量下降10万桶,因一些买家在制裁的压力下停止或减少购买.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。