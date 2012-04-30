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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 21:20 BJT

〔美股盘前〕江西赛维盘前重挫13.2%,此前该公司公布业绩

路透纽约4月30日电---中国光伏生产商江西赛维LDK太阳能LDK.N在周一盘前交易中重挫13.2%,此前该公司公布业绩.

公司公布,获利连续第三个季度下滑,因需求低迷且产品价格快速滑坡,压制了公司的营收和利润率.[ID:nSB1518924]

--编译 于春红;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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