版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 21:30 BJT

〔标题新闻〕智利3月铜产量为42.3万吨较上年同期减少2.6%,受运营和炼厂问题影响--政府

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nC0E8DA03X]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐