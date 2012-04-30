〔美国热股〕Humana季度获利下降21%,股价盘初大跌逾5%

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透4月30日电---健康保险企业Humana(HUM.N)周一公布季度获利下降21%,低于分析师目标,因医疗保障成本上涨打压该公司业绩.
周一盘初交易中,该公司股价大跌5.83%,至82.7美元.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)