〔美国热股〕Humana季度获利下降21%,股价盘初大跌逾5%

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨

0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)