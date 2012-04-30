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市场报道 | 2012年 4月 30日 星期一 21:48 BJT

〔美国股市〕稍稍开低,稍早公布的美国个人支出数据不温不火

路透纽约4月30日电---美国股市周一开低,之前数据显示3月美国个人支出仅是温和增长,而西班牙已陷入衰退.

尽管西班牙的消息不出所料,但它仍提醒市场欧元区所面临的难题.

道琼工业指数.DJI开低9.08点,或0.07%,至13,219.23点.标准普尔500指数.SPX跌2.33点,或0.17%,至1,401.03点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌7.21点,或0.23%,至3,061.99点.

(完)

--编译 王洋; 审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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