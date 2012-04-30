版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 22:46 BJT

〔表格〕美国3月零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.1%

路透4月30日电---美国商务部周一公布:

* 美国3月零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.1%(前值为增长1.0%)

* 美国3月扣除汽车的零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.0%(前值为增长0.9%)

3月修正值 (前值) 2月修正值 (前值) 11年3月 (前值)

零售销售 0.8 0.8 1.1 1.0 6.8 6.5

扣除汽车 0.8 0.8 1.0 0.9 6.4 6.1 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐