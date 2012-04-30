〔表格〕美国3月零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.1%

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透4月30日电---美国商务部周一公布:
* 美国3月零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.1%(前值为增长1.0%)
* 美国3月扣除汽车的零售销售确认为较前月增长0.8%,2月修正后为增长1.0%(前值为增长0.9%)
3月修正值 (前值) 2月修正值 (前值) 11年3月 (前值)
零售销售 0.8 0.8 1.1 1.0 6.8 6.5
扣除汽车 0.8 0.8 1.0 0.9 6.4 6.1 (完)
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--编译 母红;审校 李军
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。