〔欧洲金融〕可以通过增资100亿欧元加强欧洲投资银行-贾克

标题新闻：沃尔沃汽车集团2月销售同比增5.7%，欧亚市场增长盖过了美国市场双位数下滑影响
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路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)
* 台币收小贬，连两日收跌 * 外商银买汇多于卖汇，但尚难断定外资汇入方向有所改变 * 台币明日主要交易区间料在30.750-30.850 路透台北3月2日 - 台币兑美元周四收盘小贬，是连续第二日收跌。虽然台股收盘小升，但随着 金融市场调高对美国3月升息的预期，韩元走疲，外商银今日买汇多于抛汇，令台币走跌。 汇银人士称，虽然外资近两日汇出居多，不过目前尚未能断定外商的先前偏汇入的情况，已出现反转。美 国下周五将有非农就业数据，这个数据的好坏左右了美国联邦储备理事会(FED)3月升息的机率，值得密切关注 。 〞出口商逢高有卖压，阻挡台币走贬的力道。〞一位大型商银交易员说。 他也表示，目前市场在调整FED 3月升息机率原本过低的预期，不过台币一走贬就见到出口商的抛汇卖压 ，因此若外资不是大量急促出走，台币短期要大贬不容易。 多数交易员认为，台股在高档欲振乏力，但是目前也难断言外资从此回头向外走，目前还是要观察美国经 济数据的情况和股市连动情形。 美国下周五(10日)