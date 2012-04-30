〔英国债市〕英债期货上涨,但对英央行将停止QE的预计使债市受压

路透伦敦4月30日电---英国公债期货周一上涨,因对欧元区的忧虑吸引投资者买入英国公债,但因预期英央行将停止购债计划而作出的仓位调整,使英债涨幅低于德债.

对西班牙财政问题的忧虑令欧洲股市收低,在明日欧洲五一节假期前盘中交投震荡且淡静.

"显然忧虑似乎盖过了对价值的考量,在上周四标准普尔调降西班牙评级后,市场信心仍处于低位,"4CAST分析师在市场评论中称.

"当前英债可能仍很受欢迎,成为避险的选择之一,"Investec固定收益分析师Brian Barry称.

6月英债期货FLGM2结算价涨15个跳动点,至115.61,较可比德债落后24个跳动点.

英央行本周将执行量化宽松政策(QE)的最后一次购债计划,多数分析师预计决策者在下周决策会议上将不再拿出任何刺激措施.

RBC策略师Sam Hill称,不会推出更多量化宽松政策的市场预期打压了英债.

现货市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR跌2个基点,至2.108%,较可比德债EU10YT=RR收益率差约为45个基点.

周二英国将标售37.5亿英镑七年期公债,同时将公布4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI),投资者正为此作出调整.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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