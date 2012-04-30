〔金属期市〕铜价从一个月高位回落,受累于需求担忧

台湾汇市：台币连两日收跌，台股虽升但外商银买汇较多

* 台币收小贬，连两日收跌 * 外商银买汇多于卖汇，但尚难断定外资汇入方向有所改变 * 台币明日主要交易区间料在30.750-30.850 路透台北3月2日 - 台币兑美元周四收盘小贬，是连续第二日收跌。虽然台股收盘小升，但随着 金融市场调高对美国3月升息的预期，韩元走疲，外商银今日买汇多于抛汇，令台币走跌。 汇银人士称，虽然外资近两日汇出居多，不过目前尚未能断定外商的先前偏汇入的情况，已出现反转。美 国下周五将有非农就业数据，这个数据的好坏左右了美国联邦储备理事会(FED)3月升息的机率，值得密切关注 。 〞出口商逢高有卖压，阻挡台币走贬的力道。〞一位大型商银交易员说。 他也表示，目前市场在调整FED 3月升息机率原本过低的预期，不过台币一走贬就见到出口商的抛汇卖压 ，因此若外资不是大量急促出走，台币短期要大贬不容易。 多数交易员认为，台股在高档欲振乏力，但是目前也难断言外资从此回头向外走，目前还是要观察美国经 济数据的情况和股市连动情形。 美国下周五(10日)