〔金属期市〕铜价从一个月高位回落,受累于需求担忧

* 铜价承压,因中国需求前景转弱
* 中国江西铜业称向LME出口铜
* 成交清淡,中国市场周一和周二因假休市
路透纽约/伦敦4月30日电---铜价周一在交投清淡中走低,为五日来首见,从近一个月高位回落,投资者关注点从供应基本面转向宏观经济和中国成长放缓担忧.
但跌幅受限,因最大生产国智利产量下降且库存减少,直指中国以外市场需求改善.中国准备再出口部分铜,这将提振全球市场供应.
TD Bank Financial Group的商品策略部主管Bart Melek表示,中国铜需求大幅逆转的风险逐步消退,且鉴于经济前景的不确定性,可能有更多铜从中国运出.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,400美元,脱离稍早触及的日高8,496.75美元,此为4月4日以来最高.周五收盘时的买方出价为8,415美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期货合约HGN2升0.45美分,结算价报每磅3.8295美元,盘中交投于3.7965-3.8615美元,后者为三个月高位.
汤森路透初步数据显示,COMEX期铜成交量超过57,000口,低于上周75,000口的日均成交量.
LME库存的利好趋势继续支撑市场.最新数据显示,LME铜库存周一减少6,800吨,至241,550吨,此为2008年11月来最低.取消仓单占总库存的逾35%.
江西铜业国际贸易有限公司称,中国大型铜冶炼和贸易公司已达成共识,将在未来两个月内加大向伦敦金属交易所(LME)注册仓库交仓力度,出口"足够"数量的电解铜.[ID:nSH0103623]
尽管中国将增加向LME出口电解铜,交易商称,相对其巨大的进口,中国铜再出口的规模微不足道.
根据海关数据,中国去年出口156,292吨精炼铜,仅相当于逾280万吨总进口量的一小部分.
上海期交所上周五公布的数据显示,铜库存降至204,762吨,为2月初以来最低水平.
Macquarie Commodities Research在一份报告中称,"我们认为中国铜库存增加的趋势已告终,精炼铜库存未来一个季度将减少,因该国需求改善."
以下为1747 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 383.10 0.75 +0.20 343.60 11.50
LME期铝 2119.00 11.00 +0.52 2020.00 4.90
LME期铜 8399.00 77.00 +0.93 7600.00 10.51
LME期铅 2148.00 8.00 +0.37 2035.00 5.55
LME期镍 17890.00 -210.00 -1.16 18710.00 -4.38
LME期锡 22750.00 250.00 +1.11 19200.00 18.49
LME期锌 2062.50 22.00 +1.08 1845.00 11.79
上海期铝 16175.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.08
上海期铜 58480.00 190.00 +0.33 55360.00 5.64
上海期锌 15600.00 5.00 +0.03 14795.00 5.44
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]