〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.11%,Nasdaq指数收挫0.74%

路透纽约4月30日电---美国股市周一收跌,标普500指数自去年11月以来首月收跌,受累于美国经济成长或放缓的迹象,以及西班牙经济衰退凸现欧元区风险.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌14.68点,或0.11%,至13,213.63点;标准普尔500指数.SPX收挫5.45点,或0.39%,至1,397.91点.Nasdaq指数.IXIC回落22.84点,或0.74%,至3,046.36点.
本月,道指收平,标普500指数收跌0.76%,Nasdaq指数回落1.46%.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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