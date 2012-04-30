〔美国债市〕美国公债价格上涨,因担心欧美经济成长

* 美国公债创下4月美国债市最大涨幅

* 欧元区忧虑升温,因西班牙经济萎缩

* 美国中西部企业数据不及预期

* 月底指数买盘料将增加公债买气

路透纽约4月30日电---美国公债价格周一上涨,围绕欧元区经济不振及美国经济成长放缓的不安情绪令投资者更加偏好低风险投资,规避股票和其他风险资产.

今日是4月最后一个交易日,美国经济数据弱于预期拖累公债收益率(殖利率)下跌,这正是美国公债市场整月走势的写照.

美国经济成长放缓和对欧洲的忧虑令指标10年期美国公债收益率从本月最初的2.31%跌至周一尾盘的1.93%,跌幅接近40个基点,为去年9月以来最大单月跌幅.

"对公债来说,本月走势是去年下半年情形的快进版,即2011年上半年还阳光明媚,到了下半年市场突然转暗,美国联邦储备理事会(美联储,FED)也快速进入量化宽松模式,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说.该公司管理超过3,300亿美元资产."2011年连续第二年出现看似喜人的开局到秋季开始逆转的局面."

金融市场继续受到4月初非农就业报告不及预期的影响.

"该数据加上欧洲问题延宕不去,似乎令所有市场都假设2010和2011年第三季的情景将重演,即下调利率和避险,"Tipp说.

周一公布的芝加哥地区4月民间企业活动指数弱于预期,引发美国春季经济成长正连续第三年放缓的忧虑,这就能促使美联储推出更多大规模购债计划.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为56.2(预估为61.0),为2009年11月以来最低.[ID:nEAPAU0C92]

"全球经济成长正逐渐失去动能,"BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn说.

海外的忧虑同样反映在债市中.西班牙今年头三个月经济萎缩,令有关欧洲重陷衰退的担心升温.在上周调降西班牙主权债信评级之后,本周一标普调降11家西班牙银行债信评级,令西班牙财政忧虑加深.

"出现如此明显的倾向,美国公债收益率不可能上涨,"Tipp说."全球投资面有太多下行风险."

成交量低于均值,指标10年期公债价格US10YT=RR涨5/32,收益率报1.93%.30年期公债价格US30YT=RR升6/32,收益率报3.12%,低于周五尾盘的3.13%,且远低于4月初的3.44%.

对欧洲央行将提供更多扶助以避免欧洲经济全面陷入衰退的押注增加.美国公债表现略逊于可比德债,10年期美债/德债收益率走宽约1个基点,至大约25个基点.

分析师表示,基金经理月底重新平衡其投资组合的买盘应保持指标公债收益率处于2月初来的最低位.

"所有人都看到负面因素.还没有人知道答案,"Osterweis Capital Management投资组合经理Carl Kaufman说.

公债在4月底反弹-价格上升且收益率下跌-因市场再度忧虑欧债危机不断恶化及美国经济增长正放缓的迹象.

直至周五,巴克莱的公债总回报指数在4月上升1.38%,为当月涨幅最大的美国债券类指数.该指数还抹去第一季的跌幅,年内迄今升至平盘之上.

另一个支持长期公债的因素是美联储透过卖短买长操作(扭转操作,twist operation)持续买入.

周一美联储称,将在5月买入大约450亿美元公债,卖出约430亿美元公债.

分析师表示,尽管最近一连串令人失望的美国和欧洲经济数据支持对公债的需求,不过数据并未低迷到足以压低公债收益率至新的更低交投区间,因为长期通胀预期仍和美联储2%的目标一致.

-----------------------1929 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.270

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (+02/32) 0.821

10年期公债US10YT=RR 100-21/32 (+05/32) 1.927

30年期公债US30YT=RR 100-03/32 (+06/32) 3.120 (完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红

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